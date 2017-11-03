СМИ сообщили о победе армии Сирии над ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 07:40 — REGNUM Сирийская армия и ее союзники полностью освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (Лондон).

«Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, который находился под контролем боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев по этому поводу от официальных властей Сирии пока не поступало. Однако известно, что еще несколько дней назад армия Сирии контролировала более 90% территории города.

Дейр-эз-Зор стратегически важен для боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как столица региона расположена у иракской границы. 6 октября сирийские правительственные отряды взяли под контроль часть города Меядин, лежащего на дороге от города Дейр-эз-Зор до иракской границы, через которую боевики незаконных вооруженных формирований снабжались оружием, боеприпасами и пополняли свои ряды новыми боевиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Дейр-эз-Зор три года находился в блокаде террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лишь в сентябре 2017 армия Сирии при поддержке ВКС РФ прорвала блокаду города.

Читайте также: Сирийские войска освободили от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще три района в Дейр-эз-Зоре

А также: ООН: Город Дейр-эз-Зор отрезан от снабжения гуманитарными грузами