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СМИ сообщили о победе армии Сирии над ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Политика

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дейр-эз-Зор, Сирия, 3 ноября 2017, 07:40 — REGNUM  Сирийская армия и ее союзники полностью освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (Лондон).

«Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, который находился под контролем боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев по этому поводу от официальных властей Сирии пока не поступало. Однако известно, что еще несколько дней назад армия Сирии контролировала более 90% территории города.

Дейр-эз-Зор стратегически важен для боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как столица региона расположена у иракской границы. 6 октября сирийские правительственные отряды взяли под контроль часть города Меядин, лежащего на дороге от города Дейр-эз-Зор до иракской границы, через которую боевики незаконных вооруженных формирований снабжались оружием, боеприпасами и пополняли свои ряды новыми боевиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Дейр-эз-Зор три года находился в блокаде террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лишь в сентябре 2017 армия Сирии при поддержке ВКС РФ прорвала блокаду города.

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Война в Сирии

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