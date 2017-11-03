Адвоката Весельницкую из России не пустили в США

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Российского адвоката Наталью Весельницкую, представляющую интересы холдинговой компании Prevezon, отказались пускать в США, 2 ноября сообщил канал CNN.

Юрист, представляющая интересы бизнесмена из России, Дениса Кацыва, и его холдинга Prevezon, просила разрешения на въезд в США для участия в слушаниях на судебном процессе в Нью-Йорке. Власти США обвинили Prevezon в отмывании денег из России путем махинаций с недвижимостью на Манхэттене.

Однако прокуратура США направила судье, рассматривавшему запрос Весельницкой, письмо, которое и цитирует CNN. В письме говорится об отсутствии необходимости допуска Весельницкой к участию в этом процессе.

Напомним, ранее фигура адвоката Натальи Весельницкой активно муссировалась в западной прессе в связи с ее встречей с сыном нынешнего президента США Дональда Трампа.

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По словам самой Весельницкой, она рассказала на этой встрече о своем желании сообщить Сенату США данные, «лично полученные в ходе расследования», связанные с делом небезызвестного в России финансиста-мошенника Уильяма Браудера.

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Как отмечалось, Трамп-младший согласился на эту встречу, поскольку ему пообещали предоставить сведения, компрометирующие кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Эти сведения касались компании Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, которая уклонялась от уплаты налогов в РФ, а также финансировала Демпартию США.