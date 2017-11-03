Выносить или доверить народу? Собчак запуталась в позиции по Ленину

Москва, , 07:37 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, менее чем за неделю высказала абсолютно разные позиции по вопросу захоронения основателя советского государства Владимира Ленина.

Накануне телеведущая прокомментировала слова главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего захоронить тело Ленина. Собчак отметила, что решать данный вопрос должен народ России на «свободных выборах и референдумах».

Однако несколькими днями ранее телеведущая на встрече с избирателями в Екатеринбурге пообещала первым своим указом, если вдруг станет президентом, вынести тело Ленина с Красной площади. При этом факт нахождения вождя Октябрьской Социалистической революции в Мавзолее она назвала «средневековьем».

Напомним, накануне Кадыров в своем telegram-канале призвал захоронить тело Ленина. Решать этот вопрос, по его словам, должен президент России Владимир Путин. Главу Чечни поддержала также депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Кадырова, отметил, что вопрос перезахоронения Ленина не входит в повестку дня кремлевской администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мавзолей является одной из традиционных форм захоронения умерших, применяемых в разных культурах и религиях по всему миру, в том числе в Европе. Решение о захоронении вождя Октябрьской революции принималось его современниками, и сегодня переоценка такого решения выглядит неоднозначно.

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