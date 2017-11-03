Пост главы ФРС в 2018 году может занять Джером Пауэлл

Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Достигнутые успехи в американской экономике должен поддержать устойчивый лидер во главе Федерального резерва, заявил 2 ноября журналистам президент США Дональд Трамп, представляя банкира Джерома Пауэлла. Именно он может занять пост главы ФРС в 2018 году.

О своем решении американский президент объявил в Розовом саду Белого дома в присутствии Пауэлла.

«За короткое время мы добились невероятных успехов. Безработица находится на наиболее низком уровне за 16 лет. У нас уже два квартала с ростом (экономики) 3% — это большое достижение, и дела у нас идут все лучше с каждой неделей», — сказал Трамп.

Он заверил собравшихся, что кандидат как нельзя лучше отвечает необходимости закрепления огромного прогресса в экономике и позволит «пройти через любые испытания» в будущем.

«Чтобы поддержать этот огромный прогресс в экономике, ей требуется крепкая монетарная политика и разумный надзор над нашей банковской системой <…> Поэтому нам нужен твердый, прочный, устойчивый лидер во главе Федерального резерва», — отметил Трамп.

Пауэлл в своем выступлении отметил, что как потенциальный руководитель Федерального резерва он видит необходимость стабилизации инфляции и сокращение безработицы.

Полномочия действующей главы ФРС Джанет Йеллен истекают в феврале 2018 года. Она также может повторно избраться на пост председателя ФРС до 2024 года, и её кандидатура называлась в СМИ в числе возможных, однако все будет зависеть от принятых политических решений.

Джером Пауэлл — инвестиционный банкир, в период президентства Джорджа Буша-старшего занимал должность замминистра финансов США. В 2012 году по решению бывшего президента Барака Обамы был назначен в состав Совета управляющих ФРС. В июне 2014 года Пауэлл был утвержден Сенатом США в качестве члена Совета на 14-летний срок, заканчивающийся 31 января 2028 года.

Пауэлл известен, например, поддержкой тезиса «слишком большой, чтобы потерпеть крах», относящийся к экономической политике США, не позволяющей банкротиться крупным системным корпорациям, особенно финансовым институтам, если те испытывают серьезные трудности.

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