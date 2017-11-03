Челябинцам запретили встречать Путина в противогазах

Челябинск, , 07:31 — REGNUM В Челябинске вплоть до 10 ноября усилены меры безопасности. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Особый режим безопасности действует в связи с не только с Днём народного единства, но и с форумом межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт с 7 по 9 ноября. Главным событием мероприятия станет визит президентов двух стран: Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

При этом чиновники выступили со специальным заявлением в связи с инициативой некоторых граждан встретить Путина в противогазах. Этой акцией люди хотят привлечь внимание главы государства к грязному воздуху в Челябинске.

Чиновники про эту инициативу прознали и она их весьма обеспокоила. Представители мэрии предупреждают горожан о недопустимости проведения такого флешмоба.

Чиновники опираются на статью 6 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ, в которой говорится, что участники публичных мероприятий не должны скрывать своих лиц. Соответственно, им запрещено использовать любые предметы, которые «специально предназначенные для затруднения установления личности».

В случае, если доведённые до отчаяния люди всё же решатся выйти на улицы в противогазах и респираторах, им грозит административная, а возможно и уголовная ответственность, заявляют в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идею флешмоба в конце октября озвучила одна из жительниц Челябинска. Этому предшествовали несколько дней октября, в которые на территории города и области действовали неблагоприятные метеоусловия. Люди буквально задыхались.

Отметим, подобная проблема существует в городе и регионе уже не первый год. Инициативные граждане и общественники пытаются обратить на неё внимание властей. Судя по тому, что чиновники часто говорят об этой проблеме, это удалось. Но кардинальных перемен к лучшему люди пока не видят.

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