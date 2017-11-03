Франция одобрила референдум о независимости Новой Каледонии

Нумеа, Франция, , 07:21 — REGNUM Правительство Франции 2 ноября достигло политического соглашения о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, сообщает телеканал BFM TV.

«Этим вечером мы пришли к политическому соглашению, и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы» — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Точную дату референдума пока не определили, однако он должен состояться до ноября 2018 года.

Проведение референдума о независимости предусматривало соглашение, подписанное в 1998 году, о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Ранее сообщалось, что в Новой Каледонии произошли два мощных землетрясения. Первое из них — 31 октября в 120 километрах к востоку от острова Маре. Магнитуда подземных толчков составила 6,8.

На следующий день состоялось второе землетрясение и стало афтершоком предыдущего. Эпицентр подземных толчков также находился примерно в 120 километрах от восточной оконечности островного архипеллага. Магнитуда подземных толчков составила 6,4.

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