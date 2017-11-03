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Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите АТЭС

Политика

3—14 ноября президент США совершит большое азиатское турне

Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите АТЭС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Встреча

Вашингтон, 3 ноября 2017, 07:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп может встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сам глава Белого дома США сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно, — сказал Трамп. — Они могут помочь нам с Северной Кореей».

Напомним, 3—14 ноября президент США совершит большое азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. В рамках этой поездки Трамп и примет участие в саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

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