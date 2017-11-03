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Латвия хочет взять реванш, а Белоруссия меняет тактику: Радио REGNUM

Политика

Парламенту Латвии осталось окончательное чтение, после которого красноармейцы, воевавшие во Второй мировой войне, не будут считаться участниками боевых действий, а Белоруссия решила сменить стратегию по отношению к МВФ

Латвия хочет взять реванш, а Белоруссия меняет тактику: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 3 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

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