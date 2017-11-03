Человеческая ошибка: Twitter на 11 минут отключил аккаунт Трампа

Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Несколько минут личный аккаунт американского президента Дональда Трампа был не доступен — из-за ошибки сотрудника Twitter, сообщили на официальной странице соцсети.

«Ранее сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно отключена из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter, — говорится в сообщении. — Аккаунт был отключён на 11 минут и с тех пор восстановлен».

Уточняется, что по факту случившегося компания проводит внутреннее разбирательство.

Напомним, после победы на президентских выборах Трамп заявил, что ему приходится активно использовать Twitter как альтернативу нечестным СМИ, искажающим информацию.

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