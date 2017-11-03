РФ внесла в СБ ООН проект резолюции о продлении расследования «химатак»

Нью-Йорк, США, , 04:03 — REGNUM Проект резолюции о продлении расследования «химической атаки», которую якобы осуществили в Сирии правительственные войска, внесла российская сторона на рассмотрение Советом Безопасности ООН, 3 ноября передает Russia Today.

Таким образом, Москва настаивает на продлении мандата совместного механизма по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии.

Если резолюция будет принята, СМР должен будет «как можно скорее» направить в город Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) и на сирийскую авиабазу Эш-Шайрат (провинция Хомс) специалистов.

Это необходимо для получения проб, которые подтвердят или опровергнут утверждение о применении оружия массового поражения против мирного населения Идлиба.

Напомним, инцидент в Идлибе, который был назван Вашингтоном «химической атакой» сирийской авиации на мирных жителей, послужил поводом для нанесения ракетного удара по Эш-Шайрату.

Никаких доказательств атаки со стороны ВС Сирии на жителей Идлиба с помощью оружия массового поражения представлено не было: только видеозапись и фотографии с места ЧП, раскритикованные рядом экспертов.

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Между тем в результате ракетного удара «Тамагавками» по Эш-Шайрату погибли не только сирийские военные, но и мирные сирийцы.

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24 октября российская сторона заблокировала проект резолюции СБ ООН, продлевающий мандат миссии по расследованию химических атак в Сирии.

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27 октября в адрес сирийского руководства прозвучали очередные обвинения постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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