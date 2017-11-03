Конгрессмены хотят еще раз допросить генпрокурора США о «связях с Россией»

Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Сенаторы от Демократической партии США намерены добиваться повторного допроса генерального прокурора Джеффа Сешнса о его «связях с Россией», передает Reuters.

«Сешнс должен вернуться… и лично под присягой объяснить, почему он не смог дать правдивые и полные ответы», — пояснил требование демократов сенатор Патрик Лихи.

Сообщается, что Лихи был поддержан юридическим комитетом Сената — конгрессмены считают, что сведения, сообщенные генпрокурором в ходе первого допроса, не являются исчерпывающими.

Ранее с заявлением о том, что генпрокурор Сешнс «скрывал свои встречи с русскими» в эфире CNN выступил сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который также добивается повторного допроса.

Напомним, генеральный прокурор США Джефф Сешнс был обвинен в «связях с Россией» еще в начале 2017 года, после чего неоднократно объяснялся и с конгрессменами, и с журналистами.

В результате давления Джефф Сешнс весной 2017 года взял самоотвод в расследованиях, касающихся возможных связей Дональда Трампа с Россией — расследование «российского дела» ведет бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

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