ВКС РФ за неделю разбомбили свыше 950 террористических объектов в Сирии

Москва, , 03:22 — REGNUM Более 950 объектов международных террористических группировок уничтожили ВКС России на территории Сирии за неделю, сообщили в Минобороны РФ.

В течение недели ВКС РФ провели в Сирии более 390 боевых вылетов. В частности успешно поражены цели в провинции Дейр-эз-Зор: с помощью шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» (запущены три крылатые ракеты «Калибр»).

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Напомним, шесть реактивных бомбардировщиков Ту-22М3 разбомбили объекты террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор 2 ноября 2017 года.

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После этого «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии» сообщил, что город Дейр-эз-Зор находится под полным контролем Сирийской Арабской армии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Минобороны РФ заявили, что за неделю в Сирии уничтожено более 1200 объектов международного терроризма. Российские самолеты провели свыше 400 боевых вылетов.

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