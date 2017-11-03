Мы не «сидим на двух стульях», мы держим баланс — МИД Сербии

Белград, , 03:08 — REGNUM Сербия не «сидит на двух стульях» — она «держит баланс» и самостоятельно определяет политику в отношении стран Запада и России, передает Reuters.

Комментируя слова представителя Госдепа США о том, что Сербия «сидит на двух стульях» — «российском» и «западном» — глава МИД Сербии Ивица Дачич пояснил журналистам, что балканская страна не намерена отказываться от суверенной политики.

«Мы не хотим, чтобы кто-то вытащил наш собственный стул из-под нас. Нам важно то, что в наших интересах», — сказал Дачич.

Кроме того, Дачич заявил, что Сербия также не намерена отказываться от борьбы за Косово, несмотря на давление ЕС и США.

«Если Испания сможет бороться за свою представление о Каталонии, тогда и мы, сербы, можем сражаться за нашу страну», — пояснил глава МИД Сербии.

Напомним, 23 октября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи, выступая на XVII Сербском экономическом форуме в Белграде, заявил, что страны нацеленные на вступление в Евросоюз, должны прямо демонстрировать свои намерения, а не пытаться «усидеть на двух стульях».

Заявление представителя Госдепа США вызвало скандал в Сербии и за ее пределами. Высказывание, посягающее на суверенную политику Сербии, было прокомментировано представителями ЕС, НАТО и российского МИДа.

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