СБУ «не допустила» майдан: на Украине задержаны российские граждане

Киев, , 02:54 — REGNUM Задержание российских граждан, «планировавших антигосударственную деятельность против Украины», проведено сотрудниками украинской Службы безопасности, сообщили в СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух граждан РФ, по указанию российской стороны проводивших антигосударственную деятельность против нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что один из российских граждан вел на территории Украины «активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста, с блокированием транспортных магистралей».

«По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый «палаточный городок» возле [украинского] Министерства образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового Закона «Об образовании», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что этому человеку СБУ не позволила осуществить его намерение, он был выдворен с Украины. Украинская служба безопасности провела расследование, выяснив, что российский «диверсант» работал не один, а в группе.

«Во время отработки других членов группы сотрудники спецслужбы выяснили, что еще один гражданин РФ, временно проживает в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 по заказу российской стороны сжег автомобиль, который принадлежит семье одного из народных депутатов Украины», — говорится в сообщении СБУ.

Как утверждают в СБУ, этот человек пытался купить оружие и отравляющие вещества, чтобы осуществить на Украине «очередное преступление». Украинские оперативники предотвратили возможные противоправные действия, задержав российского гражданина.

«Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие. В районе Южного железнодорожного вокзала также обнаружено сделанное им закладку с компонентами зажигания готовыми к использованию, — сообщили в СБУ. — Для облегчения реализации собственных преступных намерений иностранец использовал форму сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины».

Отметим, что обвинения в адрес российского гражданина, который пытался организовать «фейковый палаточный лагерь» прозвучали на фоне нарастающего политического и социально-экономического кризиса на Украине.

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