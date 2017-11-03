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Глава МИД Кубы счел обвинения США в «акустических атаках» безосновательными

Политика

Родригес: США пора предъявить доказательства

Вашингтон, 3 ноября 2017, 02:16 — REGNUM  Обвинения Гаваны со стороны Вашингтона в якобы осуществленной на Кубе «акустической атаке» на американских дипломатов были высказаны без каких бы то ни было оснований, сообщил журналистам кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Родригес сказал, что американскому руководству пора представить доказательства так называемых «акустических атак». К обвинениям в адрес Гаваны нет оснований.

Кубинский дипломат обратил внимание на регресс в отношениях Гаваны и Вашингтона на фоне «акустического скандала».

Напомним, американское руководство обвинило Кубу в том, что в начале года дипломаты США подверглись «акустическим атакам» и потеряли трудоспособность. Доказательств, а также описания сути атак или хотя бы средств, с помощью которых они якобы были проведены, представлено не было.

Со своей стороны МВД Кубы провело расследование, в котором приняли участие специалисты-аудиологи и математики. Они не обнаружили никаких следов применения «звукового оружия».

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Тем не менее, «акустическая атака» послужила поводом к дипломатическому обострению, которое выразилось в высылке из США ряда кубинских представителей, а также к отзыву с Кубы нескольких американских дипломатов.

Американский президент Дональд Трамп пригрозил разорвать дипломатические отношения с Кубой. В итоге Куба подверглась экономическому давлению.

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Куба и США

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