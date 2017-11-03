«Лисий улов»: Беглецы от китайского правосудия не знают, где искать убежища

Пекин, , 01:50 — REGNUM Китайская полиция за прошедшие пять лет схватила 3317 беглецов в 120 странах и регионах мира в рамках кампании «Охота на лис», сообщает 2 ноября агентство «Синьхуа».

Целью кампании со звучным названием являются подозреваемы, которые сбежали из Китая за рубеж, чтобы избежать ответа за их экономические преступления.

Межведомственное взаимодействие и использование новых технологий привело к резкому скачку эффективности в выслеживании даже тех, кто сменил личность или прошел через операцию косметической хирургии для смены внешности, отмечает Министерство общественной безопасности КНР.

За прошедшие пять лет Греция, Болгария, Италия и другие страны и регионы выдали в общей сложности 16 подозреваемых по китайскому запросу помимо еще 17 человек, который добровольно сдались китайским властям, вернувшись на родину.

Напомним, что Китай ведет активное сотрудничество с Интерполом. У властей Поднебесной имеется список из ста особо разыскиваемых экономических преступников, более половины из которых были депортированы в Китай по запросу китайской стороны. Так, в конце сентября 2017 года в Китай был экстрадирован Сюй Сюэвэй за номером 91.

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