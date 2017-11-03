Сирия – без Асада? Пушков посоветовал Тиллерсону посмотреть на карту

Москва, , 01:45 — REGNUM Установление контроля над городом Дейр-эз-Зор (Сирия) должно заставить американское руководство задуматься над его позицией в отношении сирийского президента Башара Асада, 3 ноября написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя сообщение о том, что Сирийская Арабская армия (САА) взяла Дейр-эз-Зор под контроль, Пушков напомнил, как команда нынешнего американского президента отзывалась об Асаде, который «должен уйти».

«Войска Сирии установили контроль над Дейр-эз-Зором. Это [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон не хотел видеть Асада в руководстве страной? Пусть посмотрит на карту. Полезно».

Напомним, 6 апреля 2017 года на пресс-конференции в Вашингтоне Тиллерсон призвал Россию пересмотреть свою поддержку властей Сирии и Асада в частности после «химической атаки» в провинции Идлиб.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии» сообщил, что Дейр-эз-Зор взят под полный контроль со стороны САА и ее союзников.

Отметим, что официального подтверждения со стороны Дамаска не приводится. Ранее ВКС РФ нанесли удары по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории провинции Дейр-эз-Зор.

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