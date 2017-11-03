ЦРУ опубликовало дневник бен Ладена

Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Одним из документов, опубликованных ЦРУ в рамках масштабного раскрытия информации об «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является дневник Усамы бен Ладена, который он вел незадолго до гибели от рук американского спецназа, передает Associated Press.

Дневник бен Ладена объемом 228 страниц содержит мысли и воспоминания бывшего «террориста №1», записанные им в 2011 году.

Документ, представляющий значительный интерес для исследователей, является лишь одним и 470 тыс. документов, видеозаписей и аудиофайлов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликованных ЦРУ 2 октября.

Согласно официальному релизу ЦРУ, материалы «дают возможность американскому народу получить дополнительную информацию о планах и работе этой террористической организации».

Напомним, Усама бен Ладен, глава международной исламистской группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в ходе операции спецназа США в Пакистане 2 мая 2011 года.

Большая часть документов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликованных ЦРУ, была обнаружена именно в пакистанской резиденции «террориста №1».

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