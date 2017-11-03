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Бомбардировщики США пролетели над Корейским полуостровом

Политика

ВВС США «имитировали атаки» на цели в Северной Корее

Бомбардировщики США пролетели над Корейским полуостровом
PACAF
Пилоты ВВС США

Пхеньян, 3 ноября 2017, 01:09 — REGNUM  Северная Корея сообщила о пролете над Корейским полуостровом бомбардировщиков B-1B военно-воздушных сил США, передает Reuters.

По информации Центрального телеграфного агентства КНДР, бомбардировщики «имитировали атаки» на цели в Северной Корее.

Стратегические бомбардировщики вылетели с базы ВВС США на Гуаме и после пролета над Корейским полуостровом вернулись обратно.

Представители военного командования США подтвердили факт учений и отметили, что маневры были запланированы заранее.

«Миссия двустороннего постоянного присутствия бомбардировщиков была спланирована заранее… и не являлась ответом на какие-либо текущие события», — говорится в заявлении ВВС США.

США, а также их союзники Япония и Южной Корея, регулярно проводят военные учения в непосредственной близости от Северной Кореи. Учения проводятся «в рамках предотвращения ракетной или ядерной угрозы Северной Кореи».

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