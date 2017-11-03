Правительство вернуло в Минздрав проект антитабачной концепции

Москва, , 00:12 — REGNUM Правительство Российской Федерации вернуло в Министерство здравоохранения проект антитабачной концепции на ближайшие пять лет, которая должна ещё больше уменьшить число курильщиков в России. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сообщается, что проект антитабачной концепции категорически не устраивает участников рынка табачной продукции.

Уточняется, что формально проект концепции не был одобрен департаментом социального развития правительства, высказавший ряд юридических и технических замечаний.

Утверждается, что в концепции якобы отсутствует ряд ключевых показателей. В частности, в ней нет оценки эффективности ее реализации, а также итогов выполнения плана мероприятий по реализации предшествующей концепции в 2010—2015 годах. То есть речь идёт о том, что итоги реализации предыдущей концепции ещё даже не подведены.

Кроме того, известно, что в конце октября ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции направили письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой провести дополнительное обсуждение концепции.

Производители табачной продукции не согласны с предложениями Минздрава, в частности с теми, которые вводят дополнительные ограничения на взаимодействие производителей с государственными органами, а также запрет оборота некурительных табачных изделий и повышение акцизов.

В самом Минздраве не видят ничего страшного в возвращении концепции на доработку и называют это «рабочим моментом».

Стоит отметить, что за время действия предыдущей концепции (2010−2015 годы) число курильщиков в России снизилось с 39% до 31% от общего числа граждан.