Президенты РФ и Франции обсудили итоги межсирийских переговоров в Астане

Москва, , 00:02 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора вечером 2 ноября обсудили итоги прошедшего в Астане седьмого раунда межсирийских переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе обмена мнениями по сирийской проблематике обсуждались, в частности, итоги седьмой Международной встречи по Сирии, проведённой в Астане 30−31 октября», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обе стороны подчеркнули важность «совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса».

Также в ходе беседы лидеры двух стран затронули различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе деятельность форума гражданских сообществ «Трианонский диалог».

«Разговор носил деловой, конструктивный характер», — сообщает пресс-служба.

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Как передавало ИА REGNUM, в седьмом раунде межсирийских переговоров в Астане приняли участие представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции, представители сирийской оппозиции, правительства Сирии, ООН и США.

По итогам встречи страны-гаранты выступили с общим заявлением, в котором призвали к продвижению политического урегулирования в Сирии на женевской площадке под эгидой ООН. Было отмечено также, что создание зон деэскалации в Сирии поспособствовало прогрессу в борьбе с террористическими группировками, действующими на территории страны.

Участники Астанинского процесса согласились в необходимости наращивания гуманитарной помощи в Сирии, а также высказались за расширение мер доверия через обмен пленными, передачу тел погибших и поиск пропавших без вести.