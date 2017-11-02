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Пучдемон требует освободить арестованных членов правительства Каталонии

Политика

При этом бывший глава Каталонии назвал себя законным президентом

Пучдемон требует освободить арестованных членов правительства Каталонии
Convergència Democràtica de Catalunya
Карлес Пучдемон

Мадрид, 2 ноября 2017, 23:55 — REGNUM  Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон потребовал от властей Испании освобождения всех арестованных членов каталонского женералитета, сообщает 2 ноября газета El Pais.

«Как законный президент, я требую их освобождения», — цитирует издание El Pais слова бывшего главы правительства автономии.

Пучдемон заявил, что считает этот арест «серьёзной ошибкой» и «покушением на демократию».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября суд Испании постановил взять под стражу восемь бывших членов женералитета Каталонии, а также выдать международный ордер на арест Карлеса Пучдемона, скрывающегося от властей Испании на территории Бельгии.

Напомним, проведение референдума о выходе Каталонии из состава Испании и последующее провозглашение независимости региона встретили жесткое противодействие официального Мадрида.

Читайте ранее в этом сюжете: Международный ордер на арест Пучдемона одобрен судом Испании

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Референдум о независимости Каталонии
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