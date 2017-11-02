Путин и Макрон: Односторонний разрыв ядерной сделки с Ираном недопустим

Москва, , 23:44 — REGNUM Президенты России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировал французского коллегу об итогах своей поездки в Иран. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается, в беседе лидеры двух стран «высказались в пользу чёткой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы».

«Подчеркнута недопустимость пересмотра этой важнейшей договорённости в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине октября президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал сделку с Ираном «одной из наихудших, в которых когда-либо участвовали США», и в этой связи не исключил, что действие соглашения может быть прекращено «в любой момент».

Позднее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не выйдет из соглашения до тех пор пока этого не сделают другие страны-участницы.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об урегулировании проблемы вокруг ядерной программы Ирана было достигнуто в июле 2015 года Тегераном и шестёркой международных посредников — Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией.

По условиям сделки Иран обязался свернуть разработки ядерного оружия, а программы по мирному атому передать под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН, в свою очередь, обязались снять все экономические и политические санкции с Тегерана. МАГАТЭ уже неоднократно подтверждало выполнение Ираном своей части соглашения.