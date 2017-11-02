Грузия не тормозит развитие торговли между Арменией и Россией

Ереван, , 23:17 — REGNUM Грузинская сторона очень порядочно выполняет свои как соседские, так и другие обязательства перед Арменией. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью Business FM.

Отвечая на вопрос о том, мог ли грузинский фактор стать тормозом в развитии торговли между Россией и Арменией, учитывая, что Россия и Армения разделены Грузией, которая является частью зоны свободной торговли с Европейским союзом, Саргсян сказал: «Если бы у нас отношения с Грузией были плохие, конечно, мог бы. Но у нас не было таких случаев».

По слова Саргсяна, в настоящее время Армения не имеет возможности вести торговые отношения со странами ЕАЭС иначе как через Грузию.

«Изначально те люди, которые занимались вопросами формирования становления и Таможенного союза, и Евразийского экономического союза, наверное, думали, что это — большое препятствие. Но после того, как они спокойно разобрались, поняли, что это не так. Конечно, это может быть в некотором смысле таким техническим барьером, но его можно преодолеть. Торгово-экономические обороты показывают, что грузинская сторона очень порядочно выполняет свои как соседские, так и другие обязательства. Поэтому, конечно же, здесь барьер — это не очень хорошая по качеству дорога. Я имею в виду, горная дорога: ливни, снегопады и все остальное. Сейчас думаем, как сделать еще вторую дорогу», — сказал президент Армении.

Согласно опубликованным сегодня правительством Армении макроэкономическим показателям за январь — сентябрь 2017 г., рост экспорта из Армении в страны ЕАЭС за отчётный период составил 43,1%, а импорт вырос на 35,9%.