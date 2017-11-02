США, Великобритания и Россия намерены укрепить запрет биологического оружия

Москва, , 22:44 — REGNUM Российская Федерация, США и Великобритания считают крайне важным укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсического оружия (КБТО). Соответствующее заявление сделала сегодня, 2 октября, пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Российская Федерация, Великобритания и Соединённые Штаты Америки согласны с тем, что мир сталкивается с серьёзными вызовами с точки зрения биологической безопасности, включая угрозу разработки, приобретения и применения биологического оружия государственными и негосударственными субъектами», — сказано в заявлении.

Особо отмечается, что стороны считают «чрезвычайно важным» укреплять Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, для того, чтобы усилить способность международного сообщества «отвечать на эти вызовы».

Напомним, в июле 2017 года Россия и Китая выступили за создание международной конвенции по борьбе с проявлениями химического терроризма. Обе страны выразили озабоченность нарастающей угрозой попадания оружия массового уничтожения в распоряжение террористических группировок и возможным применением химических и биологических веществ в террористических целях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема биологического оружия вновь попала в фокус внимания общественности в связи с заявлением президента России Владимира Путина о том, что некие силы собирают биологический материал российских граждан.