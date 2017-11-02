Экс-главком ВКС: США ищут для боевиков пути отступления из Сирии

Москва, , 22:38 — REGNUM Приближающийся разгром террористов в Сирии вынуждает США искать для них пути отступления, заявил 2 ноября глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.

В статье Виктора Бондарева указано, что Вашингтон не только оказывает различную помощь исламистским боевикам, но и осуществляет стратегическое руководство их действиями. В частности, сейчас США занимаются организацией перебазирования боевиков из Сирии, где они терпят военное поражение, в другие регионы.

Виктор Бондарев считает Афганистан наиболее вероятным направлением перебазирования разгромленных в Сирии боевиков, однако не исключает их частичного ухода в Ирак и в Иран.

«Кроме милитарной, логистической, медицинской помощи, Штаты оказывают боевикам содействие стратегического характера. Теперь, когда разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии близок к завершению, заокеанские спонсоры ищут для своих подопечных пути отступления. И среди наиболее предсказуемых направлений — Афганистан», — указано в статье Виктора Бондарева, размещенной в «Российской газете».

Виктор Бондарев подчеркнул, что усилиями России экономическая база ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии разрушена, а сопротивление оставшихся боевиков приобрело «очаговый и фрагментарный» характер.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель коалиции США генерал Джерард сделал географически абсурдное заявление о том, что «тысячи арабов» спасаются бегством из Дейр эз-Зора на север не от террористов, а от «режима», освобождающего эти города. Генерал таким образом попытался придать негативную окраску действиям вооруженных сил Сирии, но перепутал север с югом.

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