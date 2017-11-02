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Лавров: Политизация расследования химических атак в Сирии недопустима

Политика

Глава МИД России обсудил этот вопрос с госсекретарем США Тиллерсоном по телефону

Лавров: Политизация расследования химических атак в Сирии недопустима
Beshr Abdulhadi
Сирия

Москва, 2 ноября 2017, 22:02 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном подчеркнул недопустимость политизации процесса расследованию химатак в Сирии, сообщает 2 ноября пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Сергей Лавров подчеркнул «недопустимость политизации деятельности Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак».

Глава МИД РФ отметил, что Совместный механизм ООН и ОЗХО должен проводить расследование «в соответствии со стандартами Конвенции о запрещении химического оружия при расследовании случаев применения отравляющих веществ в ходе сирийского конфликта».

Кроме того, Лавров и Тиллерсон обсудили актуальные вопросы борьбы с террористами в Сирии. Также затрагивались некоторые аспекты двусторонних отношений и график дальнейших переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, доклад Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по инцидентам с химоружием в Сирии был наполнен голословными обвинениями, не содержал доказательной базы и составлен на крайне низком уровне профессионализма.

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