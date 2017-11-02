МВД Украины выдвинуло НАБУ встречные обвинения по делу о «рюкзаках Авакова»

Киев, , 21:49 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) само может быть замешано в деле о растрате бюджетных средств при закупке рюкзаков министерством внутренних дел. Об «интересном повороте событий в деле» сообщил 2 ноября советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, НАБУ само закупило партию из 42 спортивных костюмов по 4 870 гривен (более $180) у харьковского предпринимателя Владимира Литвинова, которого антикоррупционное бюро «считает подельником сына главы МВД Александра Авакова в деле о якобы завышенных ценах на рюкзаки для Нацгвардии».

При этом, как подчеркнул Геращенко, накануне этого самого Литвина детективы НАБУ требовали поместить в СИЗО с альтернативой залога в 4,5 млн гривен.

«Вся эта история напоминает анекдот про следователя, который так глубоко расследовал дело, что по итогу вышел сам на себя», — отметил советник главы МВД.

Он добавил, что прокурорам следует «немедленно провести проверку этой странной операции по закупке одежды для НАБУ у лица, которое уже два года как было в числе подозреваемых».

«Может предприниматель Литвин не заплатил откат и потому его решили запрессовать как следует?» — отметил Геращенко.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины были задержаны сын главы МВД Александр Аваков, бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и ещё двух человек по делу о растрате бюджетных средств на сумму 14 млн гривен при закупке министерством внутренних дел рюкзаков для Национальной гвардии в конце 2014 — начале 2015 годов.

Вечером 1 ноября Соломенский суд Киева отпустил Александра Авакова из-под стражи без залога под обязательство являться в правоохранительные органы при первой необходимости и носить электронный браслет. Позднее однако стало известно, что для сына главы МВД не нашлось электронного браслета, и на данный момент неизвестно, будет ли он его носить вообще.

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