Ковтун рассказала Путину, когда в Заполярье выполнят майские указы

Москва, , 21:54 — REGNUM Майские указы президента России будут полностью выполнены в Мурманской области в 2018 году. Такое обещание дала губернатор региона Марина Ковтун на рабочей встрече с Владимиром Путиным 2 ноября в Ново-Огарёво.

«Безусловно, в приоритете у нас исполнение майских указов. Смею Вас заверить, что все параметры майских указов будут достигнуты в 2018 году, мы их выполним, у нас есть полная уверенность в том, что мы здесь ни одного показателя не оставим без внимания», — сказала Марина Ковтун.

Как сообщает пресс-служба Кремля, губернатор проинформировала президента о социально-экономической ситуации в регионе, а также о проекте программы по привлечению молодых докторов для работы на Севере «Арктический доктор».

По словам Марины Ковтун, социально-экономическое положение Мурманской области устойчивое, «даже с позитивными тенденциями по целому ряду основных показателей».

За 9 месяцев текущего года промышленное производство в Мурманской области выросло на 14 процентов, инвестиции в основной капитал — в 1,4 раза, объем перевалки грузов в портах — в 1,7 раза. Замедлились инфляция, рост потребительских цен, снизилась безработица. В то же время, по словам Ковтун, в связи с макроэкономическими факторами, курсовыми колебаниями на 4% снизились планируемые налоговые поступления в областной бюджет.

«Тем не менее у нас достаточно низкий, безопасный уровень государственного долга: в 2017 году он составляет 36 процентов, на 2018 год составит 42 процента (к уровню доходов региона, — прим.ред.), — отчиталась Ковтун. — То есть мы живем с безопасным уровнем государственного долга».

По словам губернатора, наиболее проблемные вопросы для Мурманской области касаются сферы здравоохранения.

«Основной проблемой в здравоохранении у нас является недостаток медицинских кадров. Дело в том, что люди неохотно едут на север работать, а заработные платы сегодня не столь высоки по сравнению с тем периодом, который мы оценивали в советское время. Вместе с тем, мы проводим целый комплекс мер, их законодательно закрепили, оказываем поддержку врачам, приезжающим к нам работать. Хотелось бы отметить, что программа «Земский доктор» хорошо работает везде, кроме северных территорий. У нас высокоурбанизированный регион — 82 процента урбанизация, поэтому мы не можем в полной мере воспользоваться преференциями программы «Земский доктор» для села. Мы привлекли всего 29 докторов за это время», — рассказала Марина Ковтун Владимиру Путину.

В связи с этим власти региона предложили федеральным властям заменить программу «Земский доктор» программой «Арктический доктор». Причем, она может быть распространена на все регионы арктической зоны России.

«Мы предлагаем выплачивать врачам 2 миллиона рублей с условием, что они будут заключать пятилетние контракты: по приезду — 500 тысяч, по устройству, по заключению контракта; первый год отработал — еще 500 тысяч рублей и второй миллион по истечении пяти лет. За это время молодой доктор уже обзаведется семьей, получит жилье, привыкнет к нашим северным, арктическим условиям, таким образом, мы за 10 лет решим эту проблему окончательно. Нам сейчас требуется 636 докторов», — пояснила суть программы Марина Ковтун.

Владимир Путин поинтересовался, сколько денег нужно на реализацию этой программы.

«Нам потребуется на всё 1 миллиард 200 миллионов рублей. Если Федерация нам поможет в процентном соотношении, как сейчас, в общем-то, помогает, мы готовы направить 500 миллионов своих средств, и потребуется 700 миллионов средств федерального бюджета. Думаю, что это будет очень хорошим подспорьем, очень хорошим стимулирующим фактором для того, чтобы доктора приезжали на север и оставались работать», — пояснила губернатор.

«Давайте дорабатывать это с Минфином, с Минздравом. Я тоже постараюсь Вас поддержать», — сказал Владимир Путин.

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Напомним, о проблемах медицины в Мурманской области страна узнала в июне текущего года, после «Прямой линии» с Владимиром Путиным. На связь с президентом вышла жительница Апатитов Дарья Старикова, которая рассказала президенту о том, что страдает от рака четвертой стадии и не может получить необходимую помощь. У президента Старикова попросила разобраться с состоянием медицины в родном городе. Девушку после «Прямой линии» оперативно госпитализировали в Москву, где она прошла курс лечения и получила шанс на жизнь.

Состояние здравоохранения в регионе вот уже несколько лет вызывает недовольство как жителей региона, так и самих работников медучреждений. Неоднократно жители области жаловались на плачевное состояние Мурманского областного онкологического диспансера. Сейчас в радиологическом отделении диспансера идёт ремонт, который должен завершиться в ноябре 2017 года.

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