Четверг, 2 Ноября 2017 года
21:14:58 МСК

Консульства США возобновили выдачу виз, но не для всех граждан России

Политика

Выдача американских виз в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновлена с рядом ограничений

Москва, 2 ноября 2017, 21:10 — REGNUM  Все консульские учреждения США на территории России, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, возобновили выдачу виз. Об этом 2 ноября сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Москве Марию Олсон.

По её словам, американские визы в трёх указанных учреждениях уже выдаются, но с ограничениями — только тем заявителям, которым не требуется проходить собеседования.

К этой категории лиц относятся граждане, которые уже получали визу, а теперь подают документы на новую такого же типа. При этом с момента истечения срока действия предыдущей визы должно пройти не более одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа посольство США в России объявило о временном прекращении выдачи неиммиграционных виз российским гражданам во всех консульствах страны.

Данное решение стало очередным шагом американской стороны в рамках дипломатического конфликта между Москвой и Вашингтоном, инициированного в конце 2016 года уходящей администрацией президента США Барака Обамы и продолженного новой администрацией Дональда Трампа.

С 1 сентября была возобновлена выдача американских виз посольством США в Москве, но сроки возобновления выдачи в остальных консульствах не назывались.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить