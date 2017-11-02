Консульства США возобновили выдачу виз, но не для всех граждан России

Москва, , 21:10 — REGNUM Все консульские учреждения США на территории России, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, возобновили выдачу виз. Об этом 2 ноября сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Москве Марию Олсон.

По её словам, американские визы в трёх указанных учреждениях уже выдаются, но с ограничениями — только тем заявителям, которым не требуется проходить собеседования.

К этой категории лиц относятся граждане, которые уже получали визу, а теперь подают документы на новую такого же типа. При этом с момента истечения срока действия предыдущей визы должно пройти не более одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа посольство США в России объявило о временном прекращении выдачи неиммиграционных виз российским гражданам во всех консульствах страны.

Данное решение стало очередным шагом американской стороны в рамках дипломатического конфликта между Москвой и Вашингтоном, инициированного в конце 2016 года уходящей администрацией президента США Барака Обамы и продолженного новой администрацией Дональда Трампа.

С 1 сентября была возобновлена выдача американских виз посольством США в Москве, но сроки возобновления выдачи в остальных консульствах не назывались.