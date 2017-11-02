Италия: одобрен декрет, регламентирующий прослушивание разговоров

Рим, , 21:06 — REGNUM Совет министров Италии в четверг, 2 ноября, одобрил по предложению министра юстиции Андреа Орландо законодательный декрет, который дисциплинирует правила прослушивания разговоров. Об этом сообщает информагентство ANSA. Теперь текст закона должен быть одобрен комиссией по судебной экспертизе.

«Мы не ограничиваем использование прослушивания, но мы противодействуем злоупотреблениям, мы знаем, что этот инструмент имеет решающее значение для проведения расследований и никоим образом не хотим ограничивать возможность наличия базового судебного инструмента для противодействия самым серьезным преступлениям, но очевидно, что в последние годы участились случаи злоупотреблений», — заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Реформа, по словам премьера, «дисциплинирует использование прослушанных данных, не теряя права на хронику».

Декрет направлен на более строгое регулирование использования инструмента прослушивания в целях расследования, чтобы не допустить, чтобы разговоры, которые не имеют отношения к расследованиям и связанные с личной жизнью, «могли попасть в акты судебных разбирательств или в газеты». Также новый закон вводит ограничения на расшифровку разговоров при запросах следователей и судей.

«При необходимости воспроизводятся только основные записи», — говорится в декрете.

Что касается способов перехвата, то лимитируется использование троянских программ на компьютерах или смартфонах, которые «хотя и широко практикуются расследованиях, не являются предметом нормативного регулирования», как сообщается в пояснительной записке к декрете. Возможность использования записей разговоров без особых ограничений будет предоставляться в отношении наиболее серьезных правонарушений, связанных с терроризмом и мафией. Каждый запрос на использование таких записей должен быть мотивирован и получить специальное разрешение.

Реформа также упрощает использование прослушиваний в преступлениях, совершаемых государственными должностными лицами, в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией. Указ предусматривает до 4 лет лишения свободы для тех, кто распространяет аудио и видео записи и сообщения, полученные в результате мошенничества, чтобы нанести вред репутации или имиджу других лиц.