Международный ордер на арест Пучдемона одобрен судом Испании

Мадрид, , 20:52 — REGNUM Суд Испании вынес постановление о выдаче международного ордера на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает 2 ноября газета La Vanguardia.

Таким образом был удовлетворен запрос, ранее сделанный прокуратурой Испании.

Напомним, отстраненный властями Испании от должности главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон находится на территории Бельгии и категорически отказывается от явки в испанский суд. По его мнению, в сложившейся ситуации нет гарантий на справедливое правосудие.

Адвокат Пучдемона ранее сообщил журналистам, что любой запрос на выдачу Пучдемона будет оспорено в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября суд Испании принял решение о взятии под стражу восьмерых бывших членов регионального правительства Каталонии.

Такими мерами официальный Мадрид продолжает противодействие попыткам отделения Каталонии от Испании, стартом которых стал референдум о независимости региона.

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