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Суд Испании постановил взять под стражу бывших руководителей Каталонии

Политика

Мадрид продолжает борьбу против сторонников независимости региона

Мадрид, 2 ноября 2017, 20:30 — REGNUM  Суд Испании принял решение о взятии под стражу восьмерых бывших членов регионального правительства Каталонии, сообщает 2 ноября газета El Pais.

По информации издания, это судебное решение распространяется и на бывшего заместителя председателя регионального правительства Уриола Жункераса.

При этом экс-советник правительства Каталонии Санти Вила, подавший в отставку еще до провозглашения независимости региона от Испании, сможет избежать взятия под стражу при условии внесения залога в сумме €50 тыс.

Ранее прокуратура Испании сделала запрос международного ордера на арест отстранённого Мадридом главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщало ИА REGNUM, Пучдемон находится на территории Бельгии и заявляет, что не намерен являться в суд Испании.

Напомним, официальный Мадрид с момента проведения референдума о независимости Каталонии противодействует любым попыткам отделить регион от Испании.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадрид намерен объявить Пучдемона в международный розыск

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Референдум о независимости Каталонии
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