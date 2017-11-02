В Бельгии бывшие акционеры ЮКОСа отказались от иска к России

Брюссель, , 20:25 — REGNUM Бывшие акционеры российской нефтедобывающей компании ЮКОС отозвали свой иск к Российской Федерации на территории Бельгии. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Международный центр правовой защиты.

Сообщается, что бывшие акционеры ЮКОСа объявили о прекращении судебных разбирательств по исполнению решений Гаагского арбитража в Бельгии, которые они инициировали в июне 2015 года.

Таким образом, все аресты с государственного имущества Российской Федерации, находящегося на территории Бельгии, будут окончательно сняты.

Стоит отметить, что аресты с российского государственного имущества на территории Бельгии были сняты судом Брюсселя в июне 2017 года. Однако, бывшие акционеры ЮКОСа отказались исполнять его решение и подали апелляцию.

По мнению юристов, представляющих интересы российской стороны, увидев через несколько месяцев, что их апелляция бесперспективна, бывшие акционеры ЮКОСа отозвали свой иск.

После сообщения из Бельгии, все исполнительные производства против Российской Федерации, инициированные бывшими акционерами ЮКОСа в ряде стран, прекращены или приостановлены.

Напомним, 10 октября стало известно, что бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению на территории Франции решений Гаагского арбитражного суда о взыскании с России многомиллиардных компенсаций в их пользу. Все исполнительные производства против России, которые были инициированы на территории Франции, прекращены.