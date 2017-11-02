Очередной этап переговоров по Карабаху состоится в Москве

Баку, , 19:54 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 16 ноября в Москве встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Об этом азербайджанский министр сообщил сегодня, 2 ноября, в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Черногории Срджаном Дармановичем.

«Я дал свое согласие сопредседателям, встреча состоится в Москве 16 ноября в 11:00», — сказал глава МИД Азербайджана.

«За несколько дней до этого в Москве будет проведена встреча с президентом и главой МИД Армении. Было выдвинуто предложение о проведении трехсторонней встречи. Точно известно пока то, что я встречусь в Москве с сопредседателями», — цитирует Мамедъяров АПА.

30 октября глава МИД Азербайджана уже анонсировал встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, однако пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян не подтвердил сведения о предстоящей в середине ноября встрече.

Как заявил Балаян, в случае окончательной договоренности о встрече, месте и сроках ее проведения, об этом будет заранее сообщено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Женеве после почти полуторалетнего перерыва прошла встреча между президентами Армении и Азербайджана. В совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи отмечалось, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

«Сопредседатели выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые прошли после долгого перерыва. Они по-прежнему готовы работать со сторонами по посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами», — говорилось в заявлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Активизация переговоров на фоне напряжения на границе в Карабахе