Мадрид намерен объявить Пучдемона в международный розыск

Мадрид, , 19:27 — REGNUM Прокурор Национальной судебной палаты Испании потребовал объявить в розыск и выдать международный ордер на арест главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, а также других лидеров Каталонии, который объявили о независимости региона от Испанского королевства. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет центральная испанская газета El Pais.

Ранее сегодня стало известно, что некоторые члены Женералитата, который Мадрид объявил распущенным, дали показания в Национальной судебной палате Испании. Всего в суд были вызваны 14 лидеров Каталонии, но явились только девять — в их числе заместитель Пучдемона Ориол Жункерас.

Сам Пучдемон и ещё четыре члена его кабинета отказались явиться. В данный момент они остаются в Брюсселе.

Теперь стало точно известно, что вместе с Пучдемоном в Брюсселе находятся советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, советник по культуре Луис Пуч, советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет, советник по образованию Клара Понсанти.

При этом Комин и Серрат попросили Национальную судебную палату разрешить дать показания по видеосвязи.

Если Мадрид выдаст ордер на арест Пучдемона, то власти Бельгии вынуждены будут экстрадировать его в Испанию. Сам Пучдемон уже заявил, что не намерен просить в Бельгии политического убежища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября законодательное собрание Каталонии приняло декларацию о независимости региона от Испанского королевства. В тот же день Мадрид ввел в действие 155-ю статью конституции Испании, которая приостанавливает действие автономии Каталонии.

После этого, лидеры Каталонии частично покинули регион и перебрались в Брюссель, а частично остались в Барселоне. Ситуация остается неопределенной.