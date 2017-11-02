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Бомбовый удар дальней авиации ВКС России по объектам ИГ* в Сирии. Видео

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дейр-эз-Зор, Сирия, 2 ноября 2017, 18:29 — REGNUM  Минобороны РФ опубликовало видео сброса бомб реактивными бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-22М3 на объекты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, произведенного 2 ноября.

Видеозапись демонстрирует взлет воздушных машин российской дальней авиации и их бомбовые отсеки в момент авиаудара.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября шесть российских самолетов дальней авиации Ту-22М3 взлетели с авиабазы в России, прошли через воздушное пространство Ирана и Ирака и разбомбили склады вооружения, укрытия боевой техники, опорные пункты и узлы управления террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

Авиаудар наносился с целью поддержки наступления сирийской армии в данном районе.

Воздушное прикрытие стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев в небе Сирии осуществили истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.

Читайте ранее в этом сюжете: Дальняя авиация ВКС России нанесла новый удар по террористам в Сирии

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Война в Сирии

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