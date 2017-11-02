МИД РФ: Ответ на репрессии против российских СМИ на Западе будет сюрпризом

Москва, , 18:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва проработает ответные меры на действия США в отношении российских средств массовой информации. Соответствующее заявление сделала сегодня, 2 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будут ли они применены в ответ, если деятельность, в частности телекомпании RT, будет в США заблокирована? А заблокировать ее можно по-разному. Да, будут», — сказала Захарова на брифинге.

Какие конкретные меры предпримет российская сторона Захарова не уточнила, а лишь заявила, что это «будет сюрприз». При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва не рассматривает применение этих мер как самоцель.

При этом она отметил, что запрет рекламы телеканала RT в американских социальных сетях Facebook и Twitter говорит о зависимости этих соцсетей от «силового истеблишмента США».

Захарова призвала всех пользователей социальных сетей делать соотвествующие выводы.

«Завтра, следуя меняющейся политической конъюнктуре, так называемыми врагами Америки могут быть объявлены СМИ или представители бизнеса, которые сотрудничают с Twitter не только в нашей стране», — предупредила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США всеми силами пытаются выдавить из своего информационного пространства российский иновещательный телеканала Russia Today. В частности, Вашингтон потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также инициировал разбирательство в Конгрессе по возможному влиянию телеканала через соцсети на избирательные процессы в Америке.

На минувшей неделе социальная сеть Twitter заблокировала рекламу с каналов, которыми владеют RT и агентство Sputnik. Администрация социальной сети объяснила это решение «расследованием вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.

Комиз ситуации в том, что администрация Twitter сама предлагала RT разместить большой объем рекламы перед выборами и скрыла этот факт от комитета по разведке США.

Более того, в RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik заявили, что никогда не использовали платное продвижение в Twitter.