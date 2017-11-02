Москва ждет переговоров по Приднестровью: пока не дошло до «точки кипения»

Москва, , 18:01 — REGNUM Москва призывает до конца года созвать встречу по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2», пока «ситуация в регионе не дошла до точки кипения». Об этом заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Карасин отметил, что собрать всех участников переговоров формально должна ОБСЕ, где на данный момент председательствует Австрия. «Не совсем ясно, почему медлит австрийское председательство в ОБСЕ, упирая на то, что каждая официальная встреча формата «5+2» должна завершаться подписанием масштабных договоренностей между Кишиневом и Тирасполем. Это затягивает процесс и даже обостряет ситуацию. Нужна тактика практических шагов, иначе всё застопорится в бесконечных спорах и дискуссиях», — считает замглавы МИД РФ.

ИА REGNUM напоминает, что последняя встреча в формате «5+2» прошла в июне 2016 года при председательстве в ОБСЕ Германии. Австрийское председательство в ОБСЕ в 2017 году уже расценено как провальное с точки зрения процесса молдавско-приднестровского урегулирования.

Вместе с тем, в конце октября участники переговорного процесса заявили, что очередная встреча в формате «5+2» состоится до конца ноября. Встреча, как ожидается, пройдет в рамках подготовки к министерской встрече ОБСЕ в Вене, и на ней «будет обновлена повестка дня переговоров».

Главным достижением, с которым стороны выйдут на переговоры, станет открытие в ближайшее время моста через Днестр у села Бычок. С инициативой открытия моста выступила приднестровская сторона.

Молдавский премьер Павел Филип отметил, что прогресс также был достигнут в вопросе апостилирования приднестровских дипломов об образовании. Продолжают обсуждаться такие и темы как регистрация приднестровских автомобилей, обеспечение телефонной связи между Молдавией и ПМР, а также железнодорожные перевозки через ПМР.

Для Молдавии «приоритетами» остаются давно решенные вопросы, связанные с функционированием румынских школ в ПМР, и доступа молдавских фермеров к сельскохозяйственным участкам на территории ПМР. В повестке также остается вопрос свободного передвижения людей, товаров и услуг между двумя берегами Днестра.

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