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Инициативу Кадырова о Мавзолее Ленина прокомментировали в Госдуме

Политика

Мнение главы Чечни вызвало неоднозначную реакцию в обществе

Инициативу Кадырова о Мавзолее Ленина прокомментировали в Госдуме
Politsurfer
Андрей Исаев

Москва, 2 ноября 2017, 18:01 — REGNUM  В партии «Единая Россия» вопрос захоронения Ленина не считают первостепенным, заявил 2 ноября журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, комментируя инициативу Рамзана Кадырова.

По словам Андрея Исаева, в партии этот вопрос не считают первоочередным, а мнение Кадырова, входящего в высший совет «Единой России», даже не обсуждали.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Владимир Бортко по поводу предложения Кадырова заявил следующее: «Пусть говорит. У нас демократия».

Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров 2 ноября в своем Telegram-канале предложил захоронить тело Владимира Ленина и находящуюся в петербургской Кунсткамере голову одного из помощников имама Шамиля Хаджи-Мурата.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов порекомендовал всем сторонникам перезахоронения основателя советского государства успокоиться и заняться серьёзным делом.

Читайте ранее в этом сюжете: Зюганов о спорах вокруг Мавзолея: Успокойтесь и займитесь делом

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Судьба тела Ленина и мавзолея
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