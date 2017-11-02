«Остановись, господин президент!» Атамбаев заигрывает с националистами

Бишкек, , 17:50 — REGNUM «Новый праздник, посвященный памяти жертв Среднеазиатского восстания 1916 года и репрессий 30-х годов — это реверанс в сторону киргизских националистов. Они были одной из сил, которая привела президента Алмазбека Атамбаева к власти после переворота в 2010 году», — сказал киргизский эксперт, на условиях анонимности прокомментировавший ИА REGNUM указ президента Киргизии.

Эксперт полагает, что у случившего есть несколько причин. Первая — недовольство от того, что в текущем конфликте Киргизии с Казахстаном Москва встала на сторону последних.

«Россия не обозначила свою позиция прямо, но своим молчанием дала понять, что поддерживает действия Астаны», — сказал аналитик.

Также собеседник напомнил, что отношения двух соседних республик резко ухудшились после «выпада со стороны президента Киргизии Атамбаева, который напоминал завуалированное оскорбление «старшего брата».

"В азиатском обществе такое обращение к лидеру дружественной страны неприемлемо. Причиной резких высказываний со стороны Бишкека стало то, что Казахстан вмешался во внутренние дела Киргизии в то время, когда страна готовилась к выборам президента. Астана поступила демонстративно поддержав главного соперника провластного кандидата. В ответ Бишкек пошел на обострение ситуации», — рассказывает эксперт.

Вторая причина, по мнению респондента, попытка укрепить позиции еще не вступившего в должность президента Сооронбая Жээнбекова.

«Атамбаев понимает, что оставляет своему преемнику непростое наследство. Возможно, он хочет расширить поле для маневра и снова поговорить с игроками, чей интерес к Киргизии за последнее время снизился», — говорит эксперт.

Он считает, что если Атамбаев продолжит двигаться в направлении выхода из ЕАЭС к нему проявят интерес несколько игроков. Среди них Вашингтон и Пекин.

«Экономический союз во главе с Россией для США как кость в горле. А Пекин хочет построить железную дорогу на территории Киргизии. Последним препятствием для этого проекта является Москва», — подчеркивает аналитик.

Третьей причиной для введения нового праздника является попытка мобилизации имеющихся ресурсов.

«Атамбаев пытается заручиться поддержкой националистически настроенных кругов. Тут он поступает в лучших традициях Казахстана. Президент Назарбаев тоже делает реверансы в сторону националистов своими распоряжениями о переходе на латиницу».

Аналитик уверен, что «эти игры не приведут к негативным последствиям».

"Сейчас эта группа неопасна потому, что находится под контролем. Но контроль может быть утерян в том случае, если придет идеологически подкованный противник из ультра-религиозных организаций», — говорит эксперт.

Респондент напоминает, что «националисты Киргизии — это удобный ресурс, который однажды уже доказал свою эффективность. Это одна из сил, которая привела президента Алмазбека Атамбаева к власти после переворота в 2010 году. Президент не раз говорил, что при необходимости может мобилизовать националистов ее раз и использовать их для решения определенных задач».

Собеседник ИА REGNUM оценивает действия президента как «не совсем обычные, но не направленные на окончательный разрыв отношений с Москвой».

"Атамбаев понимает, что резкая смена риторики по отношению к стране, которая еще вчера была «другом» не приведет ни к чему хорошему. Последствия могут быть очень неприятные и затронуть уязвимую экономическую составляющую двусторонних отношений. Москва же, не разобравшись в ситуации, воспринимает действия Атамбаева как угрозу своим интересам», — подчеркивает эксперт.

Он поясняет, что Бишкек не обвиняет Россию в событиях 1916 года, а «акцентирует внимание на том, что Октябрьская революция 1917 года вернула киргизов из Китая».

"Нельзя говорить о возвращении киргизов домой из рабства без упоминания причин, по которым они оказались в Китае. Если в Москве этого не понимают — это проблемы Москвы. Почему не объясняется настоящий смысл происходящего? Ведь недопонимание и однобокие трактовки могут привести к напряженности в отношениях. В нынешней ситуации это не нужно никому», — резюмирует аналитик.

Читайте ранее в этом сюжете: Колеров: «Власти Киргизии разжигают конфликт и оправдывают акты геноцида»