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Новым министром обороны Великобритании стал «человек Терезы Мэй»

Политика

Гэвин Уильямсон утверждён на посту министра обороны Соединённого Королевства

Новым министром обороны Великобритании стал «человек Терезы Мэй»
Policy Connect
Гэвин Уильямсон

Лондон, 2 ноября 2017, 17:45 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 2 ноября назначила Гэвина Уильямсона новым министром обороны Соединённого Королевства на смену подавшему в отставку с этого поста Майклу Фэллону, передаёт Sky News.

«Королева рада подтвердить назначение Гэвина Уильямсона на пост министра обороны», — приводит телеканал заявление представителя премьер-министра.

По информации агентства Reuters, на должность главного парламентского организатора Консервативной партии, которую до последнего времени занимал Уильямсон, назначен его прежний заместитель 46-летний Джулиан Смит.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Майкл Фэллон пода в отставку с поста министра обороны Великобритании из-за секс-скандала сего участием. 31 октября Фэллон признался, что 15 лет назад приставал к журналистке Джулии Хартли-Брюер, и принёс извинения за свои действия.

Новый глава британского военного ведомства является членом Консервативной партии с 2010 года. В то же году он был избран депутатом парламента от Южного Стаффордшира. В 2012—2013 годах он занимал должность секретаря министра транспорта.

41-летний Гэвин Уильямсон является выпускником Брэдфордского университета, где он изучал политологию и экономику, а также общественные науки. Уильмсон считается близким человеком к Терезе Мэй, и ряд аналитиков отмечает, что именно его лояльность могла повлиять на решение премьера о назначении с учётом раскола в кабинете министров из-за переговоров по Brexit.

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Внутренняя политика Великобритании
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