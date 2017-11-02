Новым министром обороны Великобритании стал «человек Терезы Мэй»

Лондон, , 17:45 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 2 ноября назначила Гэвина Уильямсона новым министром обороны Соединённого Королевства на смену подавшему в отставку с этого поста Майклу Фэллону, передаёт Sky News.

«Королева рада подтвердить назначение Гэвина Уильямсона на пост министра обороны», — приводит телеканал заявление представителя премьер-министра.

По информации агентства Reuters, на должность главного парламентского организатора Консервативной партии, которую до последнего времени занимал Уильямсон, назначен его прежний заместитель 46-летний Джулиан Смит.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Майкл Фэллон пода в отставку с поста министра обороны Великобритании из-за секс-скандала сего участием. 31 октября Фэллон признался, что 15 лет назад приставал к журналистке Джулии Хартли-Брюер, и принёс извинения за свои действия.

Новый глава британского военного ведомства является членом Консервативной партии с 2010 года. В то же году он был избран депутатом парламента от Южного Стаффордшира. В 2012—2013 годах он занимал должность секретаря министра транспорта.

41-летний Гэвин Уильямсон является выпускником Брэдфордского университета, где он изучал политологию и экономику, а также общественные науки. Уильмсон считается близким человеком к Терезе Мэй, и ряд аналитиков отмечает, что именно его лояльность могла повлиять на решение премьера о назначении с учётом раскола в кабинете министров из-за переговоров по Brexit.