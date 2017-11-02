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Проблемы судебной системы обсудили на примере иска Роснефти к АФК «Система»

Политика

«Мы имеем якобы независимые суды, которые подчиняются крупным корпорациям, которые в фаворе»

Проблемы судебной системы обсудили на примере иска Роснефти к АФК «Система»
Судейская мантия

Москва, 2 ноября 2017, 17:38 — REGNUM  Образцом всевозможных нарушений в ходе коммерческого спора назвали иск НК «Роснефть» к АФК «Система» участники круглого стола «Судебная реформа и бизнес: точки соприкосновения», состоявшегося 1 ноября в ИД «Коммерсантъ» в Москве. В мероприятии приняли участие представители Министерства юстиции РФ, президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, адвокатского, юридического, предпринимательского и научного сообществ.

Участники дискуссии обсудили вопросы процессуальной реформы, предлагающей, в частности, отказ от мотивировочной части решений судов по большинству дел; реформы судоустройства, по которой инстанции в системе судов общей юрисдикции должны быть разнесены в разные регионы для избежания влияния местных властей; реформы рынка профессиональных юридических услуг, поставившей вопрос об ограничении права на представление интересов в судах, а также связанные с ними проблемы кадров и кастовости судебной системы. Предвзятость судей, давление на судью — проблемы, пути решения которых специалисты пытались обозначить, предлагая свои способы.

Президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло рассказал о том, каким мог бы быть идеальный судья. «Если коллега из соседнего кабинета или председатель вызывает его и говорит: «Слушай, ты реши вот это дело правильно. А правильно будет вот так». Или когда так делает крупная корпорация, одна из которых здесь уже называлась (дело «Роснефть» против АФК «Система» — прим. ред.), — привел пример Тарло. — Эти корпорации могут делать в судах все что угодно. Мы имеем якобы независимые суды, которые подчиняются крупным корпорациям, которые в фаворе. Пока не будет нормального бизнеса, не будет и равенства в суде».

Полный текст выступлений участников круглого стола читайте на legal.report

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Иск «Роснефти» против АФК «Система»

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