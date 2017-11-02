Зюганов о спорах вокруг Мавзолея: Успокойтесь и займитесь делом

Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Вместо бесконечных разговоров о Мавзолее и перезахоронении Владимира Ленина лучше заняться серьёзным делом, заявил 2 ноября председатель КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Геннадий Зюганов напомнил, что по результатам телевизионных голосований «Имя России» большинство граждан РФ считают Ленина и Сталина выдающимися фигурами тысячелетней истории нашей страны.

Кроме того, на фоне продолжающихся процессов обогащения немногих и обнищания большинства, подобные предложения неуместны и даже кощунственны.

«Поэтому просьба успокоиться и заняться серьезным делом. На фоне кризиса, когда богатеи богатеют, а три четверти народа нищает, эти высказывания выглядят, на мой взгляд, просто кощунственно», — подчеркнул Геннадий Зюганов на пресс-конференции 19-й международной встречи коммунистических и рабочих партий в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

«Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни», — отметил Геннадий Зюганов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что захоронение тела Ленина и находящейся в Кунсткамере головы одного из соратников имама Шамиля Хаджи-Мурата «будет самым верным с исторической точки зрения», а то что «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком» — является неправильным.

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