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Дальняя авиация ВКС России нанесла новый удар по террористам в Сирии

Политика

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 продолжили уничтожение объектов боевиков в районе города Абу-Кемаль

Дейр-эз-Зор, Сирия, 2 ноября 2017, 17:11 — REGNUM  Шесть реактивных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России нанесли новый авиаудар по объектам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии, сообщает 2 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Также как и 1 ноября, шесть российских самолетов дальней авиации взлетели с авиабазы в России и прошли в небе Ирана и Ирака. Уточняется, что целями воздушного удара стали склады вооружения, укрытия боевой техники, опорные пункты и узлы управления террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

«2 ноября, осуществляя поддержку сирийским правительственным войскам в разгроме боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе города Абу-Кемаль. Целями для поражения стали склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов», — указано в сообщении.

Данными объективного контроля подтверждено поражение намеченных целей, подчеркнули в Минобороны РФ.

Воздушное прикрытие операции в небе Сирии осуществили истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября шесть реактивных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 нанесли групповой бомбовый удар по укрепрайонам и складам боеприпасов незаконных вооруженных формирований в районе города Абу-Кемаль, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор.

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Война в Сирии

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