Активисты намерены пикетировать «дом Собчака» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Серию одиночных пикетов против возможного участия в президентских выборах журналиста и телеведущей Ксении Собчак намерены провести в Санкт-Петербурге представители Фонда возрождения христианских ценностей «Священная Лига Святого Георгия». Об этом организаторы пикетов сообщили ИА REGNUM 2 ноября.

Акцию намечено провести 3 ноября возле дома, где в свое время жила семья мэра Петербурга Анатолия Собчака, на набережной реки Мойки в центре города.

Ожидается, что в акции по очереди примут участие несколько десятков человек. Они собираются принести с собой плакаты с изображением Ксении Собчак в облачении митрополита, а также надеть на себя респираторы, чтобы показать, что «не желают дышать одним воздухом» с таким кандидатом в президенты.

«У людей растет возмущение тем фактом, что президентские выборы постепенно превращаются в фарс. Появляются такие мнимые «кандидаты в кандидаты» как Ксения Собчак, которая готова снять кандидатуру в случае, если к участию в выборах допустят Алексея Навального. Это же заведомо несправедливая цель участия в выборах. Кандидаты должны участвовать с собственной программой, отстаивать свои убеждения, а не чужие», — заявил председатель фонда Сергей Егоров.

В Фонде возрождения христианских ценностей считают, что предстоящая акция выразит мнение не только православной общественности города, но и большинства активных россиян.

Добавим, ранее фонд «Священная Лига Святого Георгия» получил известность тем, что потребовал скорейшей передачи Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви.

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