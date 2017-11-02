МИД РФ: Обвинения России в поощрении химатак в Сирии — это истерика Запада

Москва, , 16:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что заявление постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли о том, что Москва якобы одобряет применение химического оружия в Сирийской Арабской Республике, являются истерикой в попытке дискредитировать Россию. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 ноября, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

«Постпред США при ООН… я понимаю, что она специалист по внутренней политике, а в международной политике новичок. И, видимо, в силу отсутствия опыта позволяет себе вещи совершенно неприемлемые для дипломата», — мягко сказал Ульянов на брифинге.

Он напомнил, что Хейли обвинила Россию в том, что она якобы одобряет применение химического оружия в Сирии. По мнению Ульянова — это откровенная истерика, цель которой — дискредитировать Россию.

«Была истерика и совершенно откровенная попытка Россию дискредитировать, причем довольно примитивными грязными средствами», — сказал дипломат.

Напомним, речь идёт об инциденте в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года.

Запад утверждает, что сирийские правительственный силы применили химическое оружие против мирного населения в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

О том, что в результате атаки 4 апреля погибли 80 человек, заявила так называемая сирийская оппозиция. Со своей стороны власти Сирии отвергли все обвинения, призвав к расследованию инцидента. Также в Дамаске напомнили, что весь арсенал химоружия вывезен из страны под контролем ОЗХО. На тщательном расследовании инцидента настаивает Москва.

Через несколько дней США без проведения надлежащего расследования нанесли удар по базе Шайрат, с которой, как предположил Вашингтон, были осуществлены атаки в Хан-Шейхуне.

Однако, никакого реального расследования под эгидой ООН так и не было организовано.

Тем не менее, Запад продолжает настаивать на обвинениях сирийским правительственным силам о том, что они якобы применили химическое оружие.