В администрации Владимирской области — новое уголовное дело

Владимир, , 16:35 — REGNUM Во Владимирской области директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

В отношении Мигачева Следственный комитет и региональное управление ФСБ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при выдаче лицензии на право проведения разведки и добычи гравийно-песчаных пород и гравелистых песков без проведения аукциона.

По версии следствия, в 2015 году департамент выдал коммерческой фирме свидетельство об установлении факта открытия месторождения, а затем — лицензию на право проведения изыскательских работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых на открытом месторождении на участке «Астафьево» Александровского района. При этом лицензия была выдана без проведения аукциона, из-за чего бюджет недополучил более 40 миллионов рублей.

Уголовное дело отнесли к особо важным, его расследование проходит при сопровождении регионального управления ФСБ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, которая будет избрана в отношении Мигачева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за администрацией Владимирской области собирается уже довольно длинный шлейф из уголовных дел. Под следствием находится вице-губернатор Елена Мазанько, которую подозревают в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, она могла получить три миллиона рублей за помощь при заключении госконтрактов на ремонт в здании облправительства и поставку мебели. В начале этой недели по решению суда она была отстранена от должности.

Было возбуждено четыре уголовных дела в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова, которого также подозревают в коррупции. Общая сумма предполагаемых взяток составила более 16 млн рублей. По версии следствия, с 2014 года Хвостов получал деньги от представителей строительных фирм — за покровительство. Следователи полагают, что из-за Хвостова одно из учебных учреждений, которое должна была построить фирма, было возведено за бюджетные средства.

Также идет расследование деятельности экс-главы ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, который подозревается в получении взятки в крупном размере. При этом Шляхов является супругом главы регионального комитета по связям с общественностью и СМИ Риты Шляховой. Он был назначен на должность главы комбината три года назад, когда перебрался вместе с супругой в регион — после того, как Светлана Орлова стала губернатором.

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