Москва готова ответить на давление RT и Sputnik жесткими мерами

Сочи, Краснодарский край, , 16:38 — REGNUM Жесткие и зеркальные меры будут приняты Москвой в случае продолжения давления на российские СМИ, в том числе на RT и Sputnik, заявил 2 ноября журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что требования США в отношении RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента вызывают крайнее осложнение профессиональной деятельности журналистов.

«Мы будем отвечать жёстко и зеркально, если американская сторона не откажется от своих неприемлемых требований», — сказал Рябков, комментируя ситуацию вокруг российских СМИ в США.

На вопрос о том, какие конкретно действия могут последовать с российской стороны, Рябков сообщил, что в настоящий момент варианты ответа находятся «в стадии обсуждения». Он подчеркнул, что главное в этой ситуации то, что Россия не идет на обострение и начнет предпринимать ответные шаги, когда начнется «неприемлемое давление на российские СМИ».

Напомним, 27 октября администрация социальной сети Twitter объявила о запрете размещения на своей платформе рекламных постов с аккаунтов российских информационных агентств RT и Sputnik.

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1 ноября на расширенном заседании Совета Федерации вопрос о давлении на российские СМИ был обсужден с участием главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, официального представителя МИД России Марии Захаровой и главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Жаров сообщил, что Роскомнадзор владеет достаточным количеством инструментов и механизмов для «адекватного зеркального ответа».

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