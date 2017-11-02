Захарова журналистам «МК»: «Не подставляйтесь и чаще обращайтесь в МИД»

Москва, , 16:34 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендала журналистам «Московского Комсомольца» проверять факты перед публикацией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом она заявила 2 ноября на брифинге, комментируя недавнюю публикацию в этой газете о якобы находящихся в ДНР и ЛНР сотнях граждан России в заключении.

«Я делаю это по вынужденной необходимости, но сейчас я это сделаю. Я хотела бы дать совет «Московскому Комсомольцу», что такому выходящему огромным тиражом изданию не пристало опускаться до такого низкого уровня. Большая просьба, чтобы не выглядеть смешными. И самое главное, самое важное — не распространять недостоверную информацию, которая касается судьбы непосредственно конкретных граждан, большая просьба обращаться за комментариями в министерство — мы их стараемся предоставлять оперативно, мы вам поможем», — заявила Захарова.

Ранее в «Московском Комсомольце» вышла статья о якобы находящихся в донецких и луганских тюрьмах «сотнях российских граждан» и бездействии в этой связи российских государственных органов, в том числе МИД РФ. В частности, там сообщалась информация о 300 граждан России в СИЗО Донбасса со ссылкой на журналиста Романа Манекина, который якобы был похищен после того, как получил пофамильные списки арестованных граждан РФ на Донбассе.

По словам Захаровой, в ходе подготовки указанной статьи журналисты «Московского Комсомольца» в пресс-службу МИД РФ за разъяснениями и комментариями по данному вопросу не обращались.

Между тем, вопросы о судьбе арестованных в ДНР и ЛНР российских граждан, адресованные в различные российские инстанции родственниками и друзьями, в конечном итоге попадают в МИД России, а ведомство уже передаёт эти обращения представителям республик на полях заседаний контактной группы по урегулированию ситуации на Украине в Минске.

В получаемых ответах от судебных и правоохранительных органов ДНР и ЛНР со ссылкой на конкретные статьи УК указывается на причины нахождения граждан под следствием или в заключении, что и даёт возможность заинтересованным лицам ставить вопрос об их освобождении в правовой плоскости, указала Захарова.

«Всего в ходе событий на юго-востоке Украины через МИД РФ прошло 17 таких обращений. При этом стоит учесть, что до сих пор в ДНР и ЛНР продолжают отбывать наказание российские граждане, судебные приговоры которым были вынесены до 2014 года», — подчеркнула дипломат.

«Важно понять — и я говорю это без иронии и сарказма, абсолютно серьёзно, — на основе каких документов издание сделало вывод, что в тюрьмах Донецка и Луганска томятся 300 россиян? Мы ждём от журналистов эту информацию, во-первых, потому что эта информация важная. И если она есть, то мы хотели бы получить достоверные сведения от журналистов. Во-вторых, потому что в материале непосредственно упоминается Министерство иностранных дел. Мы готовы», — указала она.

Что касается Маникина, на которого ссылалась газета, то по информации полпреда в ДНР в контактной группе Дениса Пушилина, он действительно задерживался в Донецке с публикацией ложной информации о ситуации в республике.

«Но совершенно недопустимо было публиковать информацию о том, что он уже не жив, что он погиб. На сегодняшний момент, по имеющимся данным, он не только жив, но и освобождён. Где он находится — вот этой информацией я не располагаю. Но я хочу подчеркнуть, что по имеющимся у нас данным, он сейчас освобождён», — указала официальный представитель МИД РФ.

По её словам, очень много фактов в этом материале не соответствует действительности. В том числе МИД проведёт проверку информация и о якобы содержащемся в заключении бывшего помощника по юридическим вопросам командира «Призрака» Алексея Мозгового Андрея Козлова.

«Мы не раз отмечали, что ситуации с задержанными и находящимися в тюрьмах за рубежом российскими гражданами — на особом контроле министерства. Мы не просто об этом говорили в теоретическом плане, мы приводили конкретные факты работы», — подчеркнула она.